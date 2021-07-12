أردوغان يهنئ رئيس إسرائيل بمنصبه الجديد ويناقش معه تطوير العلاقات

وكالات:

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال أول اتصال، مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أن البلدين لديهما إمكانات كبيرة في مختلف المجالات لاسيما في الطاقة والسياحة والتكنولوجيا، لافتًا إلى أن العلاقات بين الدولتين لها أهمية قصوى لاستقرار الشرق الأوسط، ومشددا على أهمية استمرار الحوار بين الجانبين حتى وسط الخلافات.

وأشار أردوغان، حسبما نقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الاثنين إلى أن "تركيا وإسرائيل لديهما إمكانات كبيرة في مختلف المجالات لاسيما في الطاقة والسياحة والتكنولوجيا".

وأضاف أردوغان أن "المجتمع الدولي ينشد الوصول إلى حل دائم وشامل على أساس حل دولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي في إطار قرارات الأمم المتحدة".

وهنأ "هرتسوغ بمنصبه الجديد"، مؤكدا أن "العلاقات التركية الإسرائيلية لها أهمية كبيرة لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وأن أي خطوات إيجابية سيتم اتخاذها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ستسهم أيضا في سير العلاقات التركية الإسرائيلية بمنحى إيجابي".

وقال أردوغان للرئيس الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته هيئة البث الرسمية الإسرائيلي، إن "العلاقات بين البلدين لها أهمية قصوى للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ، ويجب إجراء الحوار رغم كل الخلافات".