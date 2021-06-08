مصر تدين حادث الدهس الإرهابي لعائلة مسلمة في كندا

مصر - (أ ش أ)

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، عن بالغ إدانتها لحادث الدهس الإرهابي الذي وقع في مقاطعة أونتاريو بكندا، والذي أسفر عن مقتل أربعة أفراد وإصابة طفل من عائلة مسلمة.

وعبرت مصر في بيان لوزارة الخارجية، عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا الأبرياء، وعن تمنياتها بسرعة الشفاء للطفل المُصاب.

وأكدت وقوفها مع كندا في مواجهة هذا الحادث الإرهابي البغيض، مشددة على الموقف المصري الرافض لكل أعمال الإرهاب والعنف والتطرف، وكذا كافة جرائم الكراهية والعنصرية والتي تتنافى مع القيم الإنسانية.