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مصر تدين حادث الدهس الإرهابي لعائلة مسلمة في كندا

11:22 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
مصر تدين حادث الدهس الإرهابي لعائلة مسلمة في كندا

وزارة الخارجية المصرية

مصر - (أ ش أ)

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، عن بالغ إدانتها لحادث الدهس الإرهابي الذي وقع في مقاطعة أونتاريو بكندا، والذي أسفر عن مقتل أربعة أفراد وإصابة طفل من عائلة مسلمة.

وعبرت مصر في بيان لوزارة الخارجية، عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا الأبرياء، وعن تمنياتها بسرعة الشفاء للطفل المُصاب.

وأكدت وقوفها مع كندا في مواجهة هذا الحادث الإرهابي البغيض، مشددة على الموقف المصري الرافض لكل أعمال الإرهاب والعنف والتطرف، وكذا كافة جرائم الكراهية والعنصرية والتي تتنافى مع القيم الإنسانية.

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وزارة الخارجية المصرية حادث الدهس الإرهابي مقتل عائلة مسلمة في كندا

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