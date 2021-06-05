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رئيس "حماس" في غزة يؤكد تدمير 3% من الأنفاق

03:27 م السبت 05 يونيو 2021
رئيس "حماس" في غزة يؤكد تدمير 3% من الأنفاق

يحيى السنوار زعم حركة حماس

غزة- (بي بي سي):

أكد يحيى السنوار زعم حركة حماس في غزة أن إسرائيل فشلت في القضاء على شبكة الأنفاق التي كانت أحد أهدافها الرئيسية خلال الصراع في الشهر الماضي.

وأضاف السنوار في كلمة ألقاها اليوم: إن أقل من ثلاثة في المائة من الأنفاق قد دمرت، واصفًا 11 يوما من القتال مع إسرائيل بأنها مكنت حماس من اختبار قدراتها العسكرية.

وقال إن الانقسام الفلسطيني شجع الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وأكد أن حماس حصلت على حق ضمان إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية لتمثيل جميع الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي.

هذا المحتوى من

BBC
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