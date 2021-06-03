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مقتل أربعة مدنيين في انفجار لغم بالعاصمة الأفغانية

04:13 م الخميس 03 يونيو 2021
مقتل أربعة مدنيين في انفجار لغم بالعاصمة الأفغانية

أرشيفية

كابول- (د ب أ):

ذكرت الشرطة أن أربعة مدنيين بينهم امرأتان، قتلوا جراء انفجار قنبلة مثبتة بحافلة صغيرة في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارمارز إن أربعة آخرين بينهم امرأة وطفل أصيبوا في الحادث الذي وقع في قسم شرطة الحي السادس بالمدينة.

ولم تعلن أي جماعة المسؤولين بعد عن التفجير.

وتنفذ طالبان وداعش بانتظام تفجيرات في أفغانستان التي تواجه فترة من الغموض وعدم الأمن فيما تنسحب القوات الدولية من البلاد.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن القوات الأمريكية سوف تنسحب بحلول 11 سبتمبر 2021، لتنه بهذا عملية عسكرية بدأت قبل نحو عشرين عاما عقب الهجمات الإرهابية التي وقعت في نيويورك وواشنطن.

وافقت دول أخرى أعضاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو) على أن تحذو حذوها وتسحب قواتها أيضا.

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