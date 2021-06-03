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الرئيس التونسي إلى بروكسل للمشاركة في ثاني قمة مع الاتحاد الأوروبي

02:34 م الخميس 03 يونيو 2021
الرئيس التونسي إلى بروكسل للمشاركة في ثاني قمة مع الاتحاد الأوروبي

الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس- أ ش أ:

توجه الرئيس التونسي قيس سعيد إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في أعمال القمة الثانية (تونس- الاتحاد الأوروبي).

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، الخميس، أن الرئيس سعيد من المقرر أن يلتقي - خلال هذه الزيارة - بكل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين، ورئيس البرلمان الأوروبي دافيد ماريا ساسولي.

ومن المقرر أن يجري الرئيس التونسي جلسة مباحثات مع الملك فيليب، وسيلتقي أيضا مع رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيرنير هوير؛ لبحث أنشطة البنك بتونس وتمويله لمشاريع في قطاعات حيوية على غرار البنية التحتية والتربية والصحة، كما سيشرف الرئيس سعيد على تركيز مجموعة أصدقاء تونس بالبرلمان الأوروبي التي تضم نوابا أوروبيين ممثلين عن مختلف الكتل السياسية.

وأشار البيان إلى أن الزيارة تندرج في إطار مزيد من ترسيخ العلاقات التاريخية بين تونس والاتحاد الأوروبي، شريكها الاقتصادي الأول، وتعزيز مكتسبات التجربة الديمقراطية في تونس وتحقيق الإنعاش الاقتصادي عبر دفع التعاون في عدة مجالات خاصة منها خلق فرص عمل والبحث العلمي والتكنولوجي والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة.

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قيس سعيد الرئيس التونسي بروكسل الاتحاد الأوروبي قمة مع الاتحاد الأوروبي

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