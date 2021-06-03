رئيس الوزراء الإسباني يصل طرابلس في زيارة رسمية

طرابلس- أ ش أ:

وصل رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز إلى طرابلس، اليوم الخميس، في مستهل زيارة رسمية إلى ليبيا.

وأفادت بوابة "الوسط" الليبية، أن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة، استقبل سانشيز بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، يرافقه وفد رفيع المستوى متمثلا في وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزالز ووزيرة الدولة للتجارةتيشانا مارغاريدا، ورئيسة الغرفة التجارية الإسبانية مع مجموعة من رجال الأعمال وبعض مدراء الشركات الكبرى.

ومن المقرر أن تكون هذه الزيارة فرصة لمد أواصر التعاون والصداقة بين البلدين من خلال توقيع عدة مذكرات تفاهم في مجموعة من المجالات، كما مقرر أن يقوم رئيس الوزراء الإسباني بإعادة فتح السفارة الإسبانية في ليبيا.