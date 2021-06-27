كوريا الجنوبية تسعى إلى تطوير السيارات ذاتية القيادة بالكامل بحلول 2027

سول - (د ب أ):

قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم الأحد، إنها صدقت على 53 مشروعا بميزانيات تبلغ 85 مليار وون (75 مليون دولار) خلال العام الجاري، اتساقا مع الجهود الرامية إلى تطوير سيارات ذاتية القيادة بالكامل بحلول 2027.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المتوقع أن ينضم نحو 373 منظمة و3500 خبير إلى المشاريع البحثية، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إنفاق الميزانية على تطوير قطع غيار السيارات ذاتية القيادة، وكذلك برمجيات الذكاء الاصطناعي.

يأتي الإعلان بشكل يتماشى مع خطة كورية تم الإعلان عنها في وقت سابق، تدور حول إنفاق 1.09 تريليون وون حتى عام 2027 على المشاريع ذات الصلة.

وبموجب تلك الرؤية، تخطط البلاد إلى تحقيق ما يطلق عليه المستوى الرابع من القيادة الذاتية بحلول 2027، حيث لا يتعين على قائد السيارة الإمساك بعجلة القيادة.