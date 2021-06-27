Masrawy logo white

كوريا الجنوبية تسعى إلى تطوير السيارات ذاتية القيادة بالكامل بحلول 2027

06:29 ص الأحد 27 يونيو 2021
كوريا الجنوبية تسعى إلى تطوير السيارات ذاتية القيادة بالكامل بحلول 2027

كوريا الجنوبية

سول - (د ب أ):

قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم الأحد، إنها صدقت على 53 مشروعا بميزانيات تبلغ 85 مليار وون (75 مليون دولار) خلال العام الجاري، اتساقا مع الجهود الرامية إلى تطوير سيارات ذاتية القيادة بالكامل بحلول 2027.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المتوقع أن ينضم نحو 373 منظمة و3500 خبير إلى المشاريع البحثية، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إنفاق الميزانية على تطوير قطع غيار السيارات ذاتية القيادة، وكذلك برمجيات الذكاء الاصطناعي.

يأتي الإعلان بشكل يتماشى مع خطة كورية تم الإعلان عنها في وقت سابق، تدور حول إنفاق 1.09 تريليون وون حتى عام 2027 على المشاريع ذات الصلة.

وبموجب تلك الرؤية، تخطط البلاد إلى تحقيق ما يطلق عليه المستوى الرابع من القيادة الذاتية بحلول 2027، حيث لا يتعين على قائد السيارة الإمساك بعجلة القيادة.

كوريا الجنوبية السيارات ذاتية القيادة سيارات وزارة الصناعة الكورية الجنوبية

الخبر التالى:

روسيا: مناورات الناتو في أوكرانيا تزعزع الاستقرار

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
423

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

279184

إجمالي الإصابات

16002

إجمالي الوفيات

208192

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| ضوابط صارمة بسبب السلالة الجديدة وبيانات رسمية عن مصر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا