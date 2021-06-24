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فيروس كورونا : 6 إصابات بسلالة دلتا تكتشف في تونس

02:40 م الخميس 24 يونيو 2021
فيروس كورونا : 6 إصابات بسلالة دلتا تكتشف في تونس

إصابات بسلالة دلتا

تونس- (بي بي سي):

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن ست إصابات جديدة بسلالة دلتا من فيروس كورونا في وقت تعاني فيه مستشفيات البلاد من ضغط شديد بسبب ارتفاع الإصابات .

و أكدت الوزارة، أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ستجتمع اليوم لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات المختلفة. ويأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه عضو في اللجنة الوطنية لفيروس كورونا في تغريدة له من أن البلاد تواجه "تسونامي" من الحالات، وأضاف أن مستشفيات البلاد "على حافة الهاوية" .

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إصابات بسلالة دلتا تونس دلتا فيروس كورونا

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إصابات اليوم

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وفيات اليوم

559

متعافون اليوم

278761

إجمالي الإصابات

15967

إجمالي الوفيات

207411

إجمالي المتعافين

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