إسرائيل تنجح في إسقاط طائرات مسيرة باستخدام نظام ليزر محمول جوًا

تل أبيب - (د ب ا)

نفذت وزارة الدفاع الإسرائيلية بنجاح سلسلة من عمليات الاعتراض باستخدام نظام ليزر قوي محمول جوا مثبت على طائرة مدنية، وأسقطت عدة طائرات مسيرة.

بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، تم إجراء التجارب على مدار عدة أيام الأسبوع الماضي تحت قيادة وحدة البحث والتطوير في الوزارة ومع شركة البيت سيستمز الدفاعية الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة "خلال التجارب، دمر نظام الليزر عالي الطاقة الذي تم تركيبه على طائرة مدنية من طراز سيسنا عدة طائرات مسيرة في نطاقات وارتفاعات مختلفة".

وفقًا لوزارة الدفاع تعد إسرائيل من أوائل الدول في العالم التي نجحت في دمج تقنية الليزر في طائرة واعتراض الأهداف في سيناريو عملياتي.

ولن يتم استخدام النظام ضد البالونات الحارقة التي يتم اطلاقها من قطاع غزة.

تتميز طريقة الاعتراض الجوي باستخدام الليزر القوي بالعديد من المزايا بما في ذلك التكلفة المنخفضة للاعتراض، والقدرة على الاعتراض الفعال للتهديدات بعيدة المدى على ارتفاعات عالية بغض النظر عن الظروف الجوية، والقدرة على الدفاع عن مناطق شاسعة.

وقال قال يانيف روتيم، رئيس البحث والتطوير العسكري في وزارة الدفاع، إنه خلال التجارب ، تم إسقاط العديد من الطائرات المسيرة على مسافة كيلومتر واحد بمعدل نجاح 100% وتهدف الوزارة إلى الحصول على ليزر بقدرة 100 كيلووات بمدى يصل إلى 20 كيلومترًا في عدة سنوات.

وأضاف إنهم يأملون في التجارب القادمة أن يتم تثبيتها لاحقًا على طائرة أكبر ثم على منصات جوية أخرى.

وبينما سيتم استخدام النظام في البداية للدفاع، فسيتم استخدامه أيضًا بشكل هجومي في وقت لاحق.