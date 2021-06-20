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‏‎الجيش الليبي ردا على الدبيبة: حاول سرقة جهود اللجنة العسكرية 5+5

10:57 م الأحد 20 يونيو 2021
‏‎الجيش الليبي ردا على الدبيبة: حاول سرقة جهود اللجنة العسكرية 5+5

اللواء أحمد المسماري

وكالات:

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبية اللواء أحمد المسماري، إن إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إعادة فتح الطريق الساحلي احتفالية مدفوعة الثمن.

وأكد المسماري، في تصريحات للعربية، أن "الدبيبة حاول اليوم سرقة جهود اللجنة العسكرية 5+5".

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إعادة فتح الطريق الساحلي (سرت- مصراتة)، اليوم الأحد، لافتًا إلى أنها "خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة" في ليبيا.

وقال الدبيبة، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد "اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة، تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره".

ووصف الدبيبة، في كلمة متلفزة، اليوم فتح الطريق الساحلي، بأنه "إنجاز عظيم"، داعيا لنبذ الفرقة والتوجه نحو الاستقرار.

من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد إن "اليوم، تكللت جهودنا وجهود المخلصين من أبناء الوطن بالنجاح في فتح الطريق الساحلي ورفعِ المُعناةِ عن شعبنا الأبي، مُحققينَ أحد أهم الأهداف التي سعينا لإنجازها عبرَ سلسةٍ من الاجتماعات المُضنية التي أفضت إلى تحقيق أحد أهم بنود الاتفاق السياسي".

أحمد المسماري الجيش الوطني الليبي اللجنة العسكرية 5+5 عبد الحميد الدبيبة

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