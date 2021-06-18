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الخارجية الفلسطينية: قانون منع لم شمل العائلات عنصري وانتهاك لحقوق الإنسان

02:37 م الجمعة 18 يونيو 2021
الخارجية الفلسطينية: قانون منع لم شمل العائلات عنصري وانتهاك لحقوق الإنسان

قوات الاحتلال الاسرائيلي

رام الله - أ ش أ

أكد وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية الذي تعتمده سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحرمان الشعب الفلسطيني في الضفة بما فيها القدس، كذلك قطاع غزة من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم وأبنائهم داخل أراضي 48، عنصري ودليل واضح على أنها دولة فصل عنصري بامتياز.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم /الجمعة/، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن هذا القانون يشتت العائلات الفلسطينية، ويبعد أفرادها عن بعضهم البعض، ويتحكم بمشاعرهم واختياراتهم الإنسانية بشكل حر، في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف وللقانون الدولي الإنساني.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تتحكم بطريقة عنصرية تعسفية وغير قانونية في حق المواطن الفلسطيني في الإقامة والمواطنة في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فتسلبه مواطنته ليصبح مقيما أو لاجئا أو مبعدا، وتنكر عليه أساسيات حق المواطنة في فلسطين التاريخية فتفصل الأزواج عن أسرها، والأبناء عن ذويهم وتحرمهم من العيش تحت سقف واحد؟

وشددت الوزارة على أنها ستتابع قضية جمع شمل العائلات الفلسطينية وانتهاك إسرائيل لهذا الحق الإنساني المكفول في القانون الدولي على المستويات كافة، خاصة المنظمات والمجالس الأممية المختصة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، والمطالبة بكف يد الاحتلال وسيطرته على ملف جمع شمل الأسر الفلسطينية، باعتباره حقا قانونيا وإنسانيا وأخلاقيا.

هذا المحتوى من

Asha
الاحتلال الاسرائيلي لم شمل العائلات العائلات الفلسطينية الخارجية الفلسطينية

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