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مقتل سيدة في هجوم مسلح على مقر لحزب موال للأكراد غربي تركيا

04:18 م الخميس 17 يونيو 2021
مقتل سيدة في هجوم مسلح على مقر لحزب موال للأكراد غربي تركيا

علم-تركيا

اسطنبول- (د ب أ):

أعلن "حزب الشعوب الديمقراطي" التركي الموالي للأكراد أن سيدة قُتلت في هجوم مسلح استهدف مقرا للحزب في إزمير غربي تركيا.

ودخل المهاجم مبنى الحزب اليوم الخميس وبدأ في إطلاق النار، فأصاب موظفة بالحزب وأرداها قتيلة.

وأعلن مكتب حاكم ولاية إزمير أنه تم إلقاء القبض على المهاجم المشتبه به، موضحا أنه موظف سابق بقطاع الصحة.

وأضاف المكتب أن الدافع وراء إطلاق النار لم يتضح، إلا أن المحققين يدرسون كل الاحتمالات.

وحمّل حزب الشعوب الحكومة بصورة جزئية المسؤولية عن الحادث، واتهمها باستهداف الحزب منذ عدة أشهر.

ودعا الحزب، عبر موقع تويتر، إلى تجمع أمام المقر المستهدف احتجاجا على "الهجوم الاستفزازي الخسيس".

ويتعرض الحزب لضغوط مستمرة من جانب السلطات التي تعتقل الآلاف من أعضائه. كما يمكن أن يتم حظر الحزب ككل إذا ما نجح الادعاء في مسعى في هذا الاتجاه.

ومن المقرر أن تقرر المحكمة الدستورية التركية يوم الاثنين القادم ما إذا كانت ستقبل دعوى الادعاء.

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزب الشعوب بأنه ذراع لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور والمصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا وأوروبا والولايات المتحدة. ويرفض الحزب هذا الاتهام.

تركيا حزب الشعوب الديمقراطي إزمير المحكمة الدستورية التركية رجب طيب أردوغان

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