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مقتل 10 أشخاص جراء حوادث متعلقة بالأمطار الغزيرة في باكستان

09:29 ص الثلاثاء 01 يونيو 2021
مقتل 10 أشخاص جراء حوادث متعلقة بالأمطار الغزيرة في باكستان

الأمطار الغزيرة في باكستان

إسلام أباد-(أ ش أ):

لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم جراء حوادث متعلقة بهطول أمطار غزيرة وبرق وعواصف في مدينة "أوكارا" بإقليم "البنجاب" الباكستاني.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم بينهم أربعة أطفال إثر انهيار سقف أحد المنازل جراء الأمطار في منطقة "طارق أباد" بمدينة "أوكارا"، مشيرة إلى أن شخصين آخرين لقيا حتفهما إثر سقوط أحد الأشجار وانهيار جدار.

هذا المحتوى من

Asha
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