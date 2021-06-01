باستخدام سيارة مفخخة.. مقتل 4 شرطيين جراء هجوم لـ"طالبان" بإقليم "بغلان" الأفغاني

كابول-(أ ش أ):

أعلنت الشرطة الأفغانية اليوم الثلاثاء مقتل 4 من قوات الأمن جراء هجوم لحركة "طالبان" على مقر للشرطة بإقليم "بغلان" الكائن بشمال البلاد.

وأوردت قناة "طلوع" الأفغانية أن الهجوم وقع ليلا باستخدام سيارة مفخخة قرب مقر شرطة ضاحية "بغلان المركزية" ما أسفر أيضا عن إصابة رئيس شرطة الضاحية وعدد من الضباط.

وتابعت القناة أن اشتباكات مسلحة وقعت بين الجانبين عقب الهجوم وأن المسلحين اقتحموا قسم الشرطة إلا أن القوات الخاصة تمكنت من السيطرة على الموقف، مضيفة أن عدد من المنازل تضررت جراء الهجوم.

من جانبها، أعلنت جماعة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم.