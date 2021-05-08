بعد اختبائها 17 عاما.. مليارات حشرات الزيز سـتغزو مناطق واسعة من الولايات المتحدة

وكالات:

على أعتاب غزو مرتقب ستقوم به مليارات حشرات الزيز لمناطق شاسعة في الولايات المتحدة بعد الاختباء سبعة عشر عاما في باطن الأرض، يتبادل أمريكيون كثر النصائح بشأن طريقة مواجهة هذه الظاهرة الطبيعية الاستثنائية التي تثير قلق البعض وحماسة آخرين، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "يورو نيوز".

قبل غزو الشوارع والحدائق، اجتاحت هذه الحشرات وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والأحاديث بين السكان خصوصا في شرق الولايات المتحدة. ففي منطقة تضم حوالى خمس عشرة ولاية، يتوقع العلماء وصول مليارات حشرات الزيز بعد الاختباء حوالى عقدين في باطن الأرض، بغية التكاثر والإباضة ثم الموت، مع ما يثيره ذلك من ضوضاء هائلة تحدثها الذكور في مسعاها لجذب الإناث.

وفيما تعود آخر ظاهرة من هذا النوع إلى سنة 2004، يُرتقب تكرارها في وقت قريب، لكن لا يمكن التكهن منذ الآن بالموعد المحدد، إذ يعتمد الأمر على ظروف مناخية خصوصا درجة حرارة التربة، إذ إن أي برودة محتملة قد تؤخر هذه الهجمة المرتقبة. لكن بعض التوقعات تتحدث عن إمكان حصول ذلك في خلال أيام قليلة اعتبارا من منتصف مايو الحالي.

ويرصد بعض السكان منذ أسابيع أي إشارات لوصول الزيز، وهم يتشاركون صورا لأنفاق حفَـرتها هذه الحشرات لشق طريق لها إلى السطح حالما تصبح جاهزة للانطلاق.

وبدأ تيم فايفر التحدث عن الحدث عبر تويتر. ونشر الشاب البالغ 28 عاما المقيم في سيلفر سبرينغ بولاية ميريلاند قرب العاصمة واشنطن، مقاطع فيديو لبعض الحشرات المتقدمة على ما يبدو عن أترابها، تزحف على شرفة منزله.

وقال لوكالة فرانس برس إن "القلق يغلب الحماسة" لديه، لكنه أشار إلى أنه "رغم شكلها المقرف وهي لا تزال يرقات، فإن رؤيتها تتحول إلى حشرات بالغة في أقل من ساعة أمر مذهل".