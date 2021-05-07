بينها دولة عربية.. منظمة فضائية تحدد المواقع المحتملة لسقوط الصاروخ الصيني

02:17 م الجمعة 07 مايو 2021
بينها دولة عربية.. منظمة فضائية تحدد المواقع المحتملة لسقوط الصاروخ الصيني

أرشيفية

(مصراوي):

نشرت منظمة فضائية، تكهنات جديدة بشأن المناطق المُحتمل سقوط الصاروخ الصيني "لونج مارش 5 بي" أو حطامه فوق أرضها، والتي كان من بينها دولة عربية.

ورجّحت منظمة "Aerospace Corporation" الأمريكية للأبحاث الفضائية، أن يسقط حطام الصاروخ الصيني فوق شمال إفريقيا؛ تحديدًا على أرض السودان.

وتوقعّت المنظمة أن يدخل الصاروخ المجال الجوي للأرض يوم 9 مايو الجاري الساعة 03:43 صباحًا، أو خلال 16 ساعة قبل أو بعد هذا التوقيت؛ أي خلال يومي السبت والأحد المقبلين.

وخرج الصاروخ "لونج مارش 5 بي" الذي أطلقته الصين، نهاية الأسبوع الماضي، عن السيطرة خلال دورانه عائدا إلى الأرض، وسط مخاوف من سقوطه على منطقة مأهولة.

وكان صاروخ "لونج مارش 5 بي"، الذي يبلغ طوله 30 مترا ووزنه 21 طنا، يحمل الكبسولة المركزية لبناء محطة الفضاء الجديدة التي تقوم الصين بتشييدها.

وبحسب خبراء، من المحتمل أن يسقط الصاروخ الصيني الضخم، على الأرض في أثناء عودته، وذلك بعد تركه بالمدار الأرضي دون سيطرة أو تحديد للبقعة التي من المفترض أن يسقط فيها.

من جانبها، حاولت الصين تبديد المخاوف التي أُثيرت خلال الفترة الماضية، إن نقلت السفارة الصينية في السعودية عن خبراء قولهم: "بعد أن يكمل الصاروخ الحامل مهمة تسليم المحمولة الفضائية، يفقد الصاروخ الذي يدور خارج الغلاف الجوي قوته، وبغض النظر عن البلد الذي يصنعه، فلا يوجد مفهوم (التحكم) في حطام الصاروخ. لكن مسار رحلة الحطام محسوب بعناية".

وأكدت: "الصاروخ الصيني، مثل صواريخ الدول الأخرى حتى الآن، آمنة على الأرض".

الصاروخ الصيني سقوط الصاروخ لونج مارشي بي

الخبر التالى:

أول تعليق من أردوغان بعد المباحثات المصرية التركية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 234015

    عدد المصابين

  • 175117

    عدد المتعافين

  • 13714

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 156666947

    عدد المصابين

  • 134022990

    عدد المتعافين

  • 3268875

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:البحوث الفلكية يعقد مؤتمرا للحديث عن آخر تطورات الصاروخ الصيني - بث مباشر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا