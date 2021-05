بينها دولة عربية.. منظمة فضائية تحدد المواقع المحتملة لسقوط الصاروخ الصيني

(مصراوي):

نشرت منظمة فضائية، تكهنات جديدة بشأن المناطق المُحتمل سقوط الصاروخ الصيني "لونج مارش 5 بي" أو حطامه فوق أرضها، والتي كان من بينها دولة عربية.

ورجّحت منظمة "Aerospace Corporation" الأمريكية للأبحاث الفضائية، أن يسقط حطام الصاروخ الصيني فوق شمال إفريقيا؛ تحديدًا على أرض السودان.

Our latest prediction for CZ-5B rocket body reentry is:

🚀09 May 2021 03:43 UTC ± 16 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates: https://t.co/p2AU9zE3y2 pic.twitter.com/MgzRAOTJnk