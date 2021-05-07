بينها دولة عربية.. منظمة فضائية تحدد المواقع المحتملة لسقوط الصاروخ الصيني

(مصراوي):

نشرت منظمة فضائية، تكهنات جديدة بشأن المناطق المُحتمل سقوط الصاروخ الصيني "لونج مارش 5 بي" أو حطامه فوق أرضها، والتي كان من بينها دولة عربية.

ورجّحت منظمة "Aerospace Corporation" الأمريكية للأبحاث الفضائية، أن يسقط حطام الصاروخ الصيني فوق شمال إفريقيا؛ تحديدًا على أرض السودان.

Our latest prediction for CZ-5B rocket body reentry is:

🚀09 May 2021 03:43 UTC ± 16 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates: https://t.co/p2AU9zE3y2 pic.twitter.com/MgzRAOTJnk — The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) May 6, 2021

وتوقعّت المنظمة أن يدخل الصاروخ المجال الجوي للأرض يوم 9 مايو الجاري الساعة 03:43 صباحًا، أو خلال 16 ساعة قبل أو بعد هذا التوقيت؛ أي خلال يومي السبت والأحد المقبلين.

وخرج الصاروخ "لونج مارش 5 بي" الذي أطلقته الصين، نهاية الأسبوع الماضي، عن السيطرة خلال دورانه عائدا إلى الأرض، وسط مخاوف من سقوطه على منطقة مأهولة.

وكان صاروخ "لونج مارش 5 بي"، الذي يبلغ طوله 30 مترا ووزنه 21 طنا، يحمل الكبسولة المركزية لبناء محطة الفضاء الجديدة التي تقوم الصين بتشييدها.

وبحسب خبراء، من المحتمل أن يسقط الصاروخ الصيني الضخم، على الأرض في أثناء عودته، وذلك بعد تركه بالمدار الأرضي دون سيطرة أو تحديد للبقعة التي من المفترض أن يسقط فيها.

من جانبها، حاولت الصين تبديد المخاوف التي أُثيرت خلال الفترة الماضية، إن نقلت السفارة الصينية في السعودية عن خبراء قولهم: "بعد أن يكمل الصاروخ الحامل مهمة تسليم المحمولة الفضائية، يفقد الصاروخ الذي يدور خارج الغلاف الجوي قوته، وبغض النظر عن البلد الذي يصنعه، فلا يوجد مفهوم (التحكم) في حطام الصاروخ. لكن مسار رحلة الحطام محسوب بعناية".

وأكدت: "الصاروخ الصيني، مثل صواريخ الدول الأخرى حتى الآن، آمنة على الأرض".