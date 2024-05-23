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BBC

جيش الاحتلال: أخفقنا في مهمته يوم 7 أكتوبر

10:07 م الخميس 23 مايو 2024

دانيال هاجاري

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وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إن الجيش أخفق في مهمته في السابع من أكتوبر الماضي، وعلينا الآن مهمة التحقيق والإصلاح لضمان عدم تكرار ذلك.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي، "أنه سيتم التحقيق في قضية التحذيرات بشأن هجوم السابع من أكتوبر".

ولفت إلى أن الجيش يعمل في عدة مناطق في رفح لتحقيق أهداف الحرب، وعلى رأسها الآن إعادة الأسرى.

وأشار إلى أن طائرات الاحتلال الحربية تمكنت اليوم من اغتيال مسؤول تصنيع المعدات القتالية في حزب الله.

دانيال هاجاري جيش الاحتلال هجوم السابع من أكتوبر رفح حزب الله طوفان الأقصى
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