كندا توافق على استخدام لقاح فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 15 عامًا

كندا - (أ ش أ)

أعلنت كندا، اليوم الأربعاء، الموافقة على استخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 15 عاماً.

وذكرت شركة "فايزر" للأدوية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر أظهرت فعاليته بنسبة 100٪ وأنه يمكن تحمله من جانب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاماً.

ومن جانبه، قال الدكتور سوبريا شارما، كبير المستشارين الطبيين في وزارة الصحة الكندية إن الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً للقاح هي الآثار الجانبية المؤقتة والخفيفة مثل التهاب الذراع أو القشعريرة أو الحمى.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في كندا يبلغ حوالي 1.2 مليون شخص.