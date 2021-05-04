‏ولي عهد أبوظبي: بحثت مع بايدن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

11:59 م الثلاثاء 04 مايو 2021
‏ولي عهد أبوظبي: بحثت مع بايدن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

وكالات

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، خلال اتصال هاتفي، علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها في مختلف المجالات.

وتناول الاتصال الهاتفي التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة وحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي وأهمية دفع الجهود الدولية في هذا المجال إلى الأمام، في ضوء نتائج والتزامات قمة القادة حول المناخ التي عقدت مؤخرا.

‏وكتب محمد بن زايد تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلاً: "بحثت، خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، والتعاون في مجالات الطاقة النظيفة وحماية البيئة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية...لدينا قاعدة صلبة ومستدامة من المصالح المشتركة، وحريصون

على تعزيز العلاقات وتطويرها في المستقبل".

محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي الولايات المتحدة جو بايدن

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