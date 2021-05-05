إخفاق جديد.. انتهاء المهلة الممنوحة لنتنياهو لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

وكالات

فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وانتهت المهلة الممنوحة له من أجل تشكيل، حسبما ذكرت "فرانس برس".

ولم يتمكن نتنياهو، رئيس حزب الليكود، من الحصول على أغلبية 61 نائبًا من أصل 120 في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) اللازمة لتشكيل الحكومة.

وانتهت عند منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء مهلة 28 يومًا التي يمنحها القانون الإسرائيلي للمكلف بتشكيل الحكومة، والتي يمكن تمديدها أسبوعين، بموافقة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وأعاد نتنياهو التكليف بتشكيل الحكومة إلى ريفلين.

فيما قال بيان للمتحدث باسم الرئيس الإسرائيلي إن الأخير سيتواصل صباح الغد مع الكتل السياسية بخصوص استمرار عملية تشكيل الحكومة.

حصل نتانياهو البالغ من العمر 71 عاما والذي يحاكم بتهمة الفساد على تكليف من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مدته 28 يوما لتشكيل الحكومة بعد انتخابات 23 مارس التي كانت رابع انتخابات غير حاسمة في أقل من عامين.

وفاز حزب الليكود بزعامة نتانياهو بأكبر عدد من المقاعد في الكنيست الذي يضم 120 مقعدا، ولكن النتائج أوضحت أن تأمين أغلبية برلمانية من 61 مقعدا ليس بالأمر الهين هذه المرة أيضًا.

على مدى الأسابيع الأربعة الماضية امتلأت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالتكهنات بشأن الصفقات المحتملة التي كان يمكنها أن تجعل نتنياهو يمدد رقمه القياسي البالغ 12 عامًا متتالية في السلطة.