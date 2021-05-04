بريطانيا والهند تتعهدان بـ "قفزة كبيرة" في العلاقات خلال محادثات بين جونسون ومودي

لندن - (د ب أ)

تعهدت المملكة المتحدة والهند بـ "قفزة نوعية" في علاقتهما وقالتا إنهما تهدفان إلى مضاعفة تجارتهما بحلول عام 2030، وذلك بعد اجتماع افتراضي بين رئيسي وزراء البلدين بوريس جونسون وناريندرا مودي اليوم الثلاثاء.

وفي بيان بريطاني صادر عقب الاتصال ، قال جونسون إن "حقبة جديدة" بدأت مع أكبر ديمقراطية في العالم وإن بريطانيا ستواصل دعم الهند وهي تكافح جائحة فيروس كورونا. وترسل بريطانيا معدات طوارئ وأكسجين لمساعدة الهند في التعامل مع ارتفاع عدد الإصابات، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

يأتي اجتماع جونسون ومودي في الوقت الذي تحاول فيه المملكة المتحدة تعزيز التحالفات الدبلوماسية والاقتصادية بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي وبينما تستعد لاستضافة قمة مجموعة السبع في يونيو. كما أعلنت بريطانيا عن توقع مليار جنيه استرليني (4ر1 مليار دولار) من التجارة الإضافية مع الهند على مدى فترة زمنية غير محددة ، والتي قالت إنها ستخلق 6500 وظيفة بريطانية.

ويسبق الاستثمار المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة الرسمية، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات بشأنها في الخريف.

وقالت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس لشبكة سكاي نيوز: "سيكون هذا مكسبًا لكلا البلدين.. توجد حاليًا تعريفات جمركية مرتفعة للغاية على منتجات مثل السيارات والويسكي في الهند - نريد إلغاء تلك التعريفات لتحقيق فائدة للشركات في بريطانيا."