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أوغلو وبلينكن يبحثان عددا من القضايا بينها الهدنة في غزة

11:38 م الجمعة 21 مايو 2021
أوغلو وبلينكن يبحثان عددا من القضايا بينها الهدنة في غزة

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

أنقرة - (د ب أ):

أفادت تقارير تركية أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن وقف إطلاق النار في غزة والأحداث التي أعقبته بباحات المسجد الأقصى اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء أن الوزيرين بحثا في الاتصال اليوم الجمعة قضايا ثنائية وإقليمية والملف الأفغاني والمساعدات الإنسانية إلى سورية، ومستجدات الوضع في شرق البحر المتوسط.

مولود تشاووش أوغلو أنقرة غزة تركيا فلسطين الاحتلال الإسرائيلي

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