أوغلو وبلينكن يبحثان عددا من القضايا بينها الهدنة في غزة

أنقرة - (د ب أ):

أفادت تقارير تركية أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن وقف إطلاق النار في غزة والأحداث التي أعقبته بباحات المسجد الأقصى اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء أن الوزيرين بحثا في الاتصال اليوم الجمعة قضايا ثنائية وإقليمية والملف الأفغاني والمساعدات الإنسانية إلى سورية، ومستجدات الوضع في شرق البحر المتوسط.