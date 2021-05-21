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تونس: تسجيل 1159 إصابة جديدة بكورونا و52 وفاة خلال 24 ساعة

11:47 م الجمعة 21 مايو 2021
تونس: تسجيل 1159 إصابة جديدة بكورونا و52 وفاة خلال 24 ساعة

فيروس كورونا في تونس

تونس - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 1159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 332 ألفا و833 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان لها حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 52 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12 آلفا و141 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 1359 حالة من الإصابة بالفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية.

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تونس وزارة الصحة التونسية فيروس كورونا لقاح كورونا

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