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القوات العراقية تقتل 7 إرهابيين وتعتقل 81 آخرين في مناطق متفرقة من البلاد

08:48 م الجمعة 21 مايو 2021
القوات العراقية تقتل 7 إرهابيين وتعتقل 81 آخرين في مناطق متفرقة من البلاد

القوات العراقية - ارشيفية

بغداد - ( د ب أ):

كشفت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الجمعة، أن قيادات العمليات والفرق العسكرية في البلاد تمكنت خلال أسبوعين من قتل 7 إرهابيين واعتقال 81 آخرين في مناطق متفرقة من البلاد بقضايا الإرهاب بينهم 4 متسللين عبر الحدود العراقية - السورية.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني أن حصيلة قيادات العمليات والفرق العسكرية في عملياتها وواجباتها في مختلف قواطع العمليات للفترة من 14 ولغاية 21 من الشهر الجاري أسفرت عن مقتل 7 إرهابيين وإلقاء القبض على 81من المطلوبين بتهم مختلفة بينها الإرهاب بينهم أربعة متسللين عبر الحدود العراقية السورية والعثور على 87 عبوة ناسفة مختلفة الأنواع".

وذكر البيان" كما عثرت القوات العراقية على 18 وكراً و مخبأ و76 مخزنا للعتاد والأسلحة المتنوعة والعثور على 8 أسلحة خفيفة و5 أخرى متوسطة، فضلا عن العثور على 14 صاروخا مختلفة الأنواع والأحجام والعثور على مواد شديدة الانفجار وَمنصات لإطلاق الصواريخ وحاويات عتاد ومواد أخرى .

القوات العراقية العراق الإرهاب الفرق العسكرية

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