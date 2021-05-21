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الخارجية الإثيوبية تؤكد أن الملء الثاني لسد النهضة سيكون في موعده

09:06 م الجمعة 21 مايو 2021
الخارجية الإثيوبية تؤكد أن الملء الثاني لسد النهضة سيكون في موعده

سد النهضة

وكالات:

أكدت إثيوبيا، الجمعة، أن الملء الثاني لسد النهضة سيكون بموعده المحدد في يوليو المقبل، مجددة تمسكها بالوساطة الأفريقية، وذلك بحسب ما ذكره موقع العين الإماراتي.

وفي بيان، قال وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، إن الجولة الثانية من الملء لسد النهضة ستتم في موعدها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مكونن باجتماع عقده عبر الإنترنت مع البعثات الدبلوماسية لإثيوبيا في دول الجوار ومنطقة البحيرات الكبرى، نظمته وزارة الخارجية للنقاش حول "الاستخدام العادل لنهر النيل ودور سد النهضة الإثيوبي في التعاون الإقليمي".

وأوضح مكونن أن الجولة الثانية من الملء لسد النهضة ستكتمل وفقًا للجدول الزمني الذي حدده الفريق الوطني لعلماء الدول الثلاث (إثيوبيا ومصر والسودان)، مجددا تمسك أديس أبابا بقيادة الاتحاد الأفريقي لمفاوضات السد.

كما جدد التأكيد على أن الاتحاد الأفريقي سيلعب دوراً رئيسياً في إنجاح الحوار الثلاثي بأفريقيا، معربا عن "ثقة أديس أبابا بدور التكتل في تسهيل المفاوضات وقيادة العملية إلى نتيجة ناجحة ضمن الرؤية العامة لإيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية".

سد النهضة وزارة الخارجية الإثيوبية الوساطة الأفريقية أفريقيا السودان السيسي دمقي مكونن

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