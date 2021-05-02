مخاوف صحية في إيران بعد حريق في مصنع كيماويات

11:28 ص الأحد 02 مايو 2021
مخاوف صحية في إيران بعد حريق في مصنع كيماويات

حريق في مصنع كيماويات في ايران

طهران- (د ب أ):

اندلع حريق كبير في مصنع للكيماويات بوسط إيران اليوم الأحد، ما دفع السلطات إلى التحذير من مخاطر صحية محتملة على الأفراد بالقرب من موقع الحريق.

وقال مسؤولون محليون إن أكثر من 100 من رجال الإطفاء وصلوا إلى الموقع لإخماد النيران التي اندلعت في منطقة صناعية في مدينة قم.

وأعلن رجال الإطفاء في وقت سابق النجاح في منع انتشار الحريق إلى المناطق السكنية المجاورة.

وحذرت السلطات من أن النيران قد تتسبب في تسرب ملوثات خطيرة إلى الهواء، مضيفة أنه تم استدعاء الحرس الثوري للمساعدة.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن اثنين من رجال الإطفاء المشاركين في جهود السيطرة على الحريق أصيبا بجروح خطيرة.

ولم يتسن على الفور الحصول على مزيد من التفاصيل حول سبب اندلاع الحريق.

حريق في مصنع كيماويات إيران رجال الإطفاء الحرس الثوري

الخبر التالى:

التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو السعودية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"مفيش شتوي تاني".. الأرصاد تعلن تفاصيل موجة شديدة الحرارة تبدأ غدا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا