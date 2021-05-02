التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط ( جنوب غرب) المملكة.

وقال التحالف في بيان له ليل السبت/ الأحد إن محاولة استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين تعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي.

وأضاف: "نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الحوثية العدائية".