التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو السعودية
الرياض- (د ب أ):
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط ( جنوب غرب) المملكة.
وقال التحالف في بيان له ليل السبت/ الأحد إن محاولة استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين تعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي.
وأضاف: "نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الحوثية العدائية".
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