التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو السعودية

11:28 ص الأحد 02 مايو 2021
التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو السعودية

ارشيفية

الرياض- (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط ( جنوب غرب) المملكة.

وقال التحالف في بيان له ليل السبت/ الأحد إن محاولة استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين تعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي.

وأضاف: "نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الحوثية العدائية".

تحالف دعم الشرعية في اليمن الرياض السعودية تدمير مسيرة حوثية

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