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كوريا الجنوبية تُسجل 654 إصابة جديدة بكورونا

07:55 ص الأربعاء 19 مايو 2021
كوريا الجنوبية تُسجل 654 إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

سول - أ ش أ:

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل 654 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 133 ألفا و471 إصابة.

ووفقًا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية، فقد شهد عدد الإصابات اليومية زيادة قدرها 126 إصابة، بالمقارنة بيوم أمس والذى سجل 528 إصابة.

وهناك مخاوف من إمكانية زيادة عدد الإصابات في أي لحظة، مع زيادة التجمعات والفعاليات في شهر مايو المسمى بـ"شهر العائلة" فى كوريا الجنوبية.​

هذا المحتوى من

Asha
كوريا الجنوبية فيروس كورونا حالات وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

1169

إصابات اليوم

53

وفيات اليوم

669

متعافون اليوم

248078

إجمالي الإصابات

14441

إجمالي الوفيات

182693

إجمالي المتعافين

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