كوريا الجنوبية تُسجل 654 إصابة جديدة بكورونا

سول - أ ش أ:

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل 654 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 133 ألفا و471 إصابة.

ووفقًا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية، فقد شهد عدد الإصابات اليومية زيادة قدرها 126 إصابة، بالمقارنة بيوم أمس والذى سجل 528 إصابة.

وهناك مخاوف من إمكانية زيادة عدد الإصابات في أي لحظة، مع زيادة التجمعات والفعاليات في شهر مايو المسمى بـ"شهر العائلة" فى كوريا الجنوبية.​