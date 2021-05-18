Masrawy logo white

لقاح "كورونا" على رأس أولويات القمة الأمريكية-الكورية الجنوبية

09:24 ص الثلاثاء 18 مايو 2021
لقاح "كورونا" على رأس أولويات القمة الأمريكية-الكورية الجنوبية

كوريا الجنوبية وامريكا

سول-(أ ش أ):

أعلن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أن الرئيس مون جاي إن سيبدأ غدا الخميس زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعقد قمته الأولى مع الرئيس جو بايدن.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه.بي.إس.) أن الرئيس مون سيصل واشنطن اليوم فيما سيبدأ برنامج الزيارة غدا، ويستمر لمدة أربعة أيام سيناقش خلالها العديد من القضايا على رأسها تحسين التعاون المشترك بشأن إنتاج اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، متابعة أنه سوف يزور مجلس النواب، ويعقد محادثات مع رئيسته نانسي بيلوسي وغيرها من قادة المجلس، كما سيلتقي بنائبة الرئيس كمالا هاريس الجمعة في البيت الأبيض قبل انعقاد القمة مع الرئيس بايدن.

هذا المحتوى من

كوريا الجنوبية القمة الأمريكية مون جاي إن الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن

الخبر التالى:

تراجع قوة إعصار "تاوكتاي" بعد اجتياح الهند المنكوبة بالوباء

كورونا.. لحظة بلحظة

1188

الإصابات الجديدة

61

الوفيات الجديدة

246909

إجمالي الإصابات

14388

إجمالي الوفيات

182024

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:لتسجيل شقتك.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات الشهر العقاري المقترحة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا