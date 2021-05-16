السعودية تنفى فرض أى رسوم على المسافرين إلى مصر

وكالات

نفت السفارة السعودية في القاهرة، الأحد فرض أي رسوم على المواطنين السعوديين الراغبين في السفر إلى مصر.

وقالت السفارة السعودية في بيان لها، إنه خلافًا لبيانها المنشور فى حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، نشرت بعض وسائل الإعلام خبرًا تحت عنوان "الحكومة السعودية تفرض رسومًا على الراغبين للسفر إلى مصر".

وأوضحت: "تود السفارة أن توضح أن بيانها جاء رداً على استفسارات المواطنين السعوديين حول الإجراءات المتبعة عند الوصول إلى الأراضى المصرية ومن بينها فرض رسوم تأشيرة دخول فى المطارات المصرية بمبلغ 25 دولار أمريكي والمطبقة من قِبَل الحكومة المصرية منذ 14 مارس 2021 على القادمين إليها، وبعدم وجود أى رسوم مفروضة من المملكة على المسافرين لمصر، ولذلك جرى التنويه".