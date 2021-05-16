رئيس الطائفة اليهودية بالعاصمة الألمانية: الفلسطينيون "ضحايا انحراف قيادتهم السياسية"

برلين -(د ب أ):

أعرب رئيس الطائفة اليهودية في العاصمة الألمانية برلين، جدعون يوفي، عن اعتقاده بأن الفلسطينيين "هم ضحايا انحراف طويل الأمد لقيادتهم السياسية".

وقال يوفي اليوم الأحد "إن القيادة السياسية الفلسطينية دخلت في تحالفات تبدلت من الزعيم الراحل ادولف هتلر إلى الاتحاد السوفيتي إلى الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وصولا إلى إيران اليوم".

وأضاف يوفي: " وهم لا يستطيعون للأسف أن يصوتوا في انتخابات حرة لممثليهم بل إن من يفرض نفسه عليهم هو التيار الأكثر وحشية وهذا التيار اليوم هو حماس".

من ناحية أخرى، أدان يوفي ترديد شعارات معادية للسامية ولإسرائيل خلال المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في ألمانيا

وقال يوفي:" شهد أمس السبت محاولة تدمير 75 عاما من العمل التذكاري والمصلحة الوطنية في ألمانيا"، لكنه أشار إلى أن هذه المحاولة باءت بالفشل.

وطالب يوفي بتطوير أشكال جديدة للدفاع ضد معاداة السامية في المستقبل.

كانت أعمال شغب وقعت أمس خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين في منطقة نويكولن في العاصمة الألمانية شارك فيها نحو 3500 شخص وذلك بعد أن حاولت الشرطة تفريق التجمع بسبب انتهاكات قواعد النظافة الصحية للوقاية من وباء كورونا.

ورشق متظاهرون قوات الشرطة بأحجار وزجاجات وردت قوات الشرطة باستخدام رذاذ الفلفل.

وحسب بيانات الشرطة، فقد وقعت إصابات وتم إلقاء القبض على بعض الأشخاص، لكن الشرطة لم تذكر تفاصيل اليوم.