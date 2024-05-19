وكالة إيسنا: لا صحة لأنباء عقد اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

مصراوي

قالت وكالة "إيسنا" الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع، اليوم الأحد، إنه لا صحة لما نشر عن عقد اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي بشأن حادث المروحية الرئاسية.

وكانت تقارير أفادت بأن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يعقد جلسة طارئة برئاسة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، عقب حادث المروحية التي تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا مسؤول إيراني، اليوم الأحد، إن المعلومات القادمة من موقع تحطم مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي مقلقة جدا.

وأكد المسؤول الإيراني، أن حياة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في خطر، عقب الحادث الذي تعرضت له مروحية تقلهما.

وسحبت وكالات أنباء إيرانية خبرا كان تحدث عن أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بخير وتوجه إلى تبريز.

وكانت وكالة "مهر" الإيرانية، قالت إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بصحة جيدة وذلك عقب تعرض طائرته لحادث.

وأضافت الوكالة الإيرانية، أن رئيسي يتجه مع كامل الوفد إلى مدينة تبريز، وذلك بعدما كانت طائرته في رحلة إلى محافظة أذربيجان شرقي إيران.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان برفقة رئيسي خلال تعرض الطائرة التي كانت تحلق رفقة سرب من الطائرات إلى الحادث.

بدورها، دعت وكالة "فارس" للأنباء، اليوم الأحد، الشعب الإيراني للصلاة من أجل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد تعرض مروحيته لحادث.

وأعلنت "إرنا"، وصول فرق الإنقاذ لموقع الحادث في محاولة لتحديد موقع مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأوضحت وكالة "نور نيوز"، أن فرق الإغاثة وصلت بعد ساعة إلى موقع الحادث في "وزرقان" وباشرت عمليات البحث فورا.

بينما أكدت وكالة "تسنيم"، أنه لم يتم العثور على مروحية الرئيس الإيراني حتى الآن، مشيرة إلى أن البحث جارٍ.

من جانبها، قالت هيئة الطوارئ الإيرانية، اليوم الأحد، إنها لم تتلق حتى الآن أي تقارير عن سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأشارت هيئة الطوارئ الإيرانية، إلى أنه تم إرسال فرق إنقاذ تابعة للهلال الأحمر ومسيرات إلى موقع الحادث.

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء قالت، إن بعض مرافقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على متن المروحية، تمكنوا من الاتصال بمركز المراقبة، ما يشير إلى احتمالية نجاة جميع من كانوا على متنها.

وأفادت تقارير إعلامية إيرانية، اليوم الأحد، بتعرض المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث بمحافظة أذربيجان الشرقية.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن الموكب الرئاسي كان يتكون من 3 مروحيات تمكنت اثنتان منهم من الوصول بسلام إلى وجهتهم وعلى متنهم بعض الوزراء والمسؤولين.

ووفقا لـ "تسنيم"، فإن المروحية التي كانت تقل رئيسي كان على متنها أيضا إمام جمعية تبريز ومحافظ أذربيجان الشرقية ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وانطلقت فرق البحث والإنقاذ والقوات العسكرية والشرطة للبحث عن المروحية المفقودة، فيما يقول السكان المحليون أن حالة المروحية لا تزال مجهولة بسبب الضباب الذي يخيم على المنطقة.