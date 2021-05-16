وزير الخارجية الكويتي : تصعيد الاحتلال يهدد أمن وسلام المنطقة

الكويت- (د ب أ):

أدان وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين، مشيراً إلى أن "ما تشهده فلسطين اليوم أحد أعنف اعتداءات الاحتلال الصهيوني".

وأضاف الناصر، في كلمته اليوم الأحد أمام الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بالرياض، أن "تصعيد الاحتلال يهدد أمن وسلام المنطقة"، مشيراً إلى أن "جرائم الاحتلال في القدس هي انتهاك لكل الأعراف الدولية".

وأوضح أن "الانتهاكات الإسرائيلية في القدس تستهدف تغيير الحقائق وفرض الأمر الواقع"، معربا عن استنكار الكويت بـ "أشد العبارات محاولات الاحتلال الإسرائيلي طمس معالم القدس الشريف واستمرار بناء المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني في خرق للقوانين والمواثيق الدولية".

وقال: "نجدد تمسكنا بالموقفين العربي والإسلامي بأن السلام هو الخيار العادل والشامل".

ويعقد الاجتماع افتراضيا بدعوة من المملكة العربية السعودية ، رئيسة القمة الإسلامية ودولة مقر منظمة التعاون الإسلامي ، لبحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في أرض فلسطين وخصوصا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى المبارك.