وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون الثلاثاء تصاعد العنف في غزة

01:44 م الأحد 16 مايو 2021
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون الثلاثاء تصاعد العنف في غزة

الاتحاد الأوروبي

بروكسل- (د ب أ):

أعلن مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بويل اليوم الأحد أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيعقدون اجتماعا خاصا بعد غد الثلاثاء لبحث العنف المتصاعد في قطاع غزة.

وكتب بوريل على موقع تويتر أنه دعا لعقد الاجتماع الافتراضي في ظل "العدد غير المقبول للضحايا المدنيين".

وأضاف :"سننسق ونبحث أفضل السبل التي يمكن أن يساهم من خلالها الاتحاد الأوروبي في إنهاء العنف الحالي".

ويقول الجيش الإسرائيلي إن الفصائل الفلسطينية في غزة أطلقت نحو 2900 صاروخ على إسرائيل. بينما شن الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 650 هجوما على مناطق في قطاع غزة المكتظ بالسكان.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 174 شخصا وإصابة 1200 آخرين خلال موجة التوتر الحالية، بينما تقول منظمة نجمة داود الحمراء إن عشرة إسرائيليين قتلوا وأصيب المئات من جراء إطلاق الصواريخ من القطاع.

الاتحاد الأوروبي غزة القدس فلسطين إسرائيل

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