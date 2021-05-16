تركيا تدعو لتشكيل قوات دولية لحماية الفلسطينيين
وكالات:
أعرب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عن دعم بلاده لفكرة تشكيل قوات دولية لحماية المدنيين الفلسطينيين من انتهاكات إسرائيل، حسبما جاء في وكالة الأناضول الإخبارية.
وأشار تشاووش أوغلو، خلال اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بخصوص مستجدات التصعيد الفلسطيني-الإسرائيلي الحالي، إلى أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن ضمان أمن المدنيين الفلسطينيين، لافتا إلى أن قدرا مهما من هذه المسؤولية يقع على عاتق منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد وزير الخارجية التركي على ضرورة بدء العمل على تشكيل آلية دولية لحماية المدنيين الفلسطينيين وفقا للقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو 2018، موضحا أن هذه المبادرة يجب أن تشمل تقديم الحماية المادية إلى الفلسطينيين من خلال تشكيل "قوات دولية ستحظى بدعم عسكري ومالي من الدول المعنية".
وتابع: "حان الوقت لإظهار وحدتنا وحزمنا، فالأمة الإسلامية تنتظر منا أن نلعب دورا قياديا، وتركيا مستعدة لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة".
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