ارتفاع شهداء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 28 بينهم 10 أطفال

06:45 م الثلاثاء 11 مايو 2021
ارتفاع شهداء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 28 بينهم 10 أطفال

الهجوم الإسرائيلي

فلسطين - (أ ش أ)

استشهد مواطن، وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة ليرتفع عدد شهداء اليوم إلى أربعة، وإجمالي شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أمس إلى 28 شهيدا، بينهم 10 أطفال وسيدة، إضافة إلى 152 مصابا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أنه أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم بحالات اختناق، عقب اطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت عند مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وأن قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال تسببت باندلاع حرائق في مساحات واسعة من أراضي المواطنين، مشيرا إلى أن الاحتلال أغلق مدخل القرية ومنع تنقل المواطنين.

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