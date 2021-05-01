أعضاء التفاوض بفيينا حول الاتفاق النووي يوافقون على رفع العقوبات عن عدة قطاعات بإيران
وكالات:
أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن أعضاء وفد التفاوض في مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي اتفقوا على رفع العقوبات عن عدة قطاعات في إيران، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.
وقال عراقجي، إن المفاوضات تحرز تقدما ملموسا ولكنها ببطئ.
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