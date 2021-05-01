أعضاء التفاوض بفيينا حول الاتفاق النووي يوافقون على رفع العقوبات عن عدة قطاعات بإيران

06:04 م السبت 01 مايو 2021
أعضاء التفاوض بفيينا حول الاتفاق النووي يوافقون على رفع العقوبات عن عدة قطاعات بإيران

عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني

وكالات:

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن أعضاء وفد التفاوض في مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي اتفقوا على رفع العقوبات عن عدة قطاعات في إيران، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال عراقجي، إن المفاوضات تحرز تقدما ملموسا ولكنها ببطئ.

عباس عراقجي إيران الاتفاق النووي رفع العقوبات

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