مقتل 8 أشخاص في حريق بمبنى سكني في روسيا

11:02 ص السبت 01 مايو 2021
مقتل 8 أشخاص في حريق بمبنى سكني في روسيا

موسكو- (د ب أ):

أكدت السلطات الصحية أن ثمانية أشخاص، من بينهم طفلان، لقوا حتفهم في حريق اندلع في مبنى سكني في روسيا.

وتسبب الحريق في تدمير المنزل الخشبي بالكامل، الواقع في بلدة "كوديمكار" على بعد حوالي ألف كيلومتر شرق موسكو.

وأظهرت صور للموقع رجال الإطفاء وهم يبحثون وسط الأنقاض عن الجثث والناجين.

وقالت السلطات إنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات اندلاع الحريق.

روسيا حريق السلطات الصحية موسكو

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