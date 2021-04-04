أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

تسيير خط طيران مباشر بين بغداد وأبو ظبي مطلع مايو المقبل

08:29 م الأحد 04 أبريل 2021
تسيير خط طيران مباشر بين بغداد وأبو ظبي مطلع مايو المقبل

شركة الخطوط الجوية العراقية

أبو ظبي - (بي بي سي)

أعلنت الخطوط الجوية العراقية عزمها بدء تسيير رحلات مباشرة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في الأول من مايو المقبل.

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى أبوظبي في إطار جهود تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي الغنية بالنفط.

وتأتي زيارة الكاظمي للإمارات في أعقاب زيارة للسعودية الأسبوع الماضي أعلنت خلالها الرياض عزمها زيادة استثماراتها في العراق بمقدار خمسة أمثال لتصل إلى 2.67 مليار دولار.

هذا المحتوى من

الخطوط الجوية العراقية بغداد أبو ظبي مصطفى الكاظمي

الخبر التالى:

ولي العهد السعودي يجري اتصالاً هاتفيًا بنظيره الأردني
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 204256

    عدد المصابين

  • 155886

    عدد المتعافين

  • 12123

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"فرصة أخيرة".. شكري يتحدث عن آمال مصر في مفاوضات سد النهضة بالكونغو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا