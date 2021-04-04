تسيير خط طيران مباشر بين بغداد وأبو ظبي مطلع مايو المقبل
أبو ظبي - (بي بي سي)
أعلنت الخطوط الجوية العراقية عزمها بدء تسيير رحلات مباشرة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في الأول من مايو المقبل.
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى أبوظبي في إطار جهود تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي الغنية بالنفط.
وتأتي زيارة الكاظمي للإمارات في أعقاب زيارة للسعودية الأسبوع الماضي أعلنت خلالها الرياض عزمها زيادة استثماراتها في العراق بمقدار خمسة أمثال لتصل إلى 2.67 مليار دولار.
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