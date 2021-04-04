رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد الحرص على توطيد العلاقات مع السنغال
الخرطوم - (أ ش أ):
أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، حرص بلاده الراسخ على مواصلة العمل المشترك لتوطيد العلاقات المتميزة مع السنغال.
وبعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، رسالة تهنئة إلى الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب رئيس مجلس السيادة السوداني، خلال الرسالة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتطور والنماء للشعب السنغالي.
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