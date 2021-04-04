أمريكا: اختبارات كورونا وصلت لـ397.4 مليون شخص حتى الآن
نيويورك - ( د ب أ )
بلغ عدد الأشخاص الذين تم اختبارهم للكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حتى الثالث من أبريل الجاري 4ر397 مليون شخص بزيادة نسبتها 4ر0 بالمئة مقارنة بالوقت ذاته من اليوم السابق، وذلك بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية .
وزادت الاختبارات الأمريكية للكشف عن فيروس كورونا بنسبة 4ر0 بالمئة لتتساوى مع المتوسط اليومي للاختبارات التي أجريت خلال الأسبوع الماضي .
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد نقلا عن بيانات جامعة جونز هوبكنز أن ولاية كاليفورنيا سجلت أكبر عدد من الاختبارات خلال اليوم الماضي ليصل العدد الإجمالي للاختبارات في الولاية إلى 9ر54 مليون اختبار بزيادة نسبتها 6ر بالمئة .
وسجلت الولايات المتحدة 7ر30 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينما بلغ عدد الوفيات 554779 حالة حتى الآن .
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