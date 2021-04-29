الصين تطلق صاروخا يحمل الكبسولة المركزية لمحطتها الفضائية

بكين - (د ب أ):

أطلقت الصين اليوم الخميس، صاروخا يحمل الكبسولة المركزية لأول محطة فضائية دائمة لها.

وانطلق صاروخ من طراز "لونج مارش 5 بى" من ميناء ونتشانج الفضائي فى جزيرة هاينان بجنوب الصين .

ويحمل الصاروخ الكبسولة المركزية "تيانهي" (الانسجام السماوي) لمحطة الفضاء "تيانجونج"، والتي من المقرر استكمالها بحلول عام 2022.

وشاهد رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانج عملية الإطلاق من مركز بكين للفضاء .

وبعد عشر دقائق من الانطلاق، انفصلت الوحدة بنجاح عن الصاروخ الذي أثار تصفيقا حاداً في مركز المراقبة .

وبعد ذلك بقليل، وصلت "تيانهي" أيضا إلى مدارها المحدد سلفا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية.

وقال خبراء أمريكيون إن رحلتين أخريين ستعقبان ذلك في تتابع قريب في مايو ويونيو المقبلين.

وستكون هذه المحطة ثاني قاعدة دائمة في الفضاء بعد محطة الفضاء الدولية وإذا أوقفت محطة الفضاء الدولية خدمتها كما هو مقرر في عام 2024، ستصبح الصين الدولة الوحيدة التي تقوم بتشغيل محطة فضائية.

ويبلغ طول الكبسولة " تيانهي" 6ر16 متراً وقطرها 4.2 أمتار. وتوفر الكبسولة المركزية التي تعد الوحدة الأساسية، الكهرباء وقوة الدفع وتتسع لإقامة ثلاثة رواد فضاء للبقاء على متنها لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وستكون محطة "تيانجونج" الفضائية، التي تزن 90 طنا تقريبا، أصغر بكثير من محطة الفضاء الدولية التي تزن نحو 240 طنا.​