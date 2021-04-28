"نيويورك تايمز": تفتيش منزل محامي ترامب ومصادرة أجهزته الإلكترونية

09:39 م الأربعاء 28 أبريل 2021
"نيويورك تايمز": تفتيش منزل محامي ترامب ومصادرة أجهزته الإلكترونية

ترامب

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي "إف بي آي" أجرى تفتيشًا بمنزل رودولف جولياني عمدة نيويورك السابق ومحامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك وفقًا لمذكرة تفتيش صادرة في هذا الشأن.

وأوضحت الصحيفة في تقرير على موقعها الإلكتروني نقلاً عن مصادر مطلعة، أن عملية التفتيش استهدفت مصادرة جميع الأجهزة الإلكترونية من منزله كجزء من تحقيق حول ما إذا كان جولياني تصرف كوكيل أجنبي غير مسجل لصالح إدارة ترامب.

وأضافت الصحيفة أن إجراء عملية تفتيش لمنزل المحامي البارز يعد خطوة هائلة للأمام في التحقيق الذي يتركز حول نشاطات جولياني التي تتضمن أوكرانيا وما إذا كان المحامي الأمريكي سعى للتأثير على السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا.

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