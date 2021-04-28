ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين يؤكد دعم أوروبا لإجراء الانتخابات الفلسطينية

فلسطين - (أ ش أ)

أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، دعم الاتحاد لإجراء الانتخابات الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الاتحاد يواصل اتصالاته المكثفة مع الجانب الإسرائيلي لإجرائها في مدينة القدس الشرقية المحتلة، كما حدث في الانتخابات السابقة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ممثل الاتحاد الأوروبي بورغسدورف، حيث أطلعه على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها مدينة القدس ترشيحا، ودعاية، وانتخابا، حسب المراسيم الرئاسية الصادرة بهذا الخصوص.

وأكد الرئيس الفلسطيني، أهمية مواصلة الاتحاد الأوروبي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين برعاية دولية، معربا علن شكره للاتحاد على ما يقدمه من مساعدات ودعم سياسي واقتصادي وفي كل المجالات.