ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين يؤكد دعم أوروبا لإجراء الانتخابات الفلسطينية

09:43 م الأربعاء 28 أبريل 2021
ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين يؤكد دعم أوروبا لإجراء الانتخابات الفلسطينية

الاتحاد الأوروبي

فلسطين - (أ ش أ)

أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، دعم الاتحاد لإجراء الانتخابات الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الاتحاد يواصل اتصالاته المكثفة مع الجانب الإسرائيلي لإجرائها في مدينة القدس الشرقية المحتلة، كما حدث في الانتخابات السابقة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ممثل الاتحاد الأوروبي بورغسدورف، حيث أطلعه على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها مدينة القدس ترشيحا، ودعاية، وانتخابا، حسب المراسيم الرئاسية الصادرة بهذا الخصوص.

وأكد الرئيس الفلسطيني، أهمية مواصلة الاتحاد الأوروبي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين برعاية دولية، معربا علن شكره للاتحاد على ما يقدمه من مساعدات ودعم سياسي واقتصادي وفي كل المجالات.

هذا المحتوى من

الاتحاد الأوروبي فلسطين أوروبا الانتخابات الفلسطينية

الخبر التالى:

تركيا تضبط متفجرات في محطة حافلات إسطنبول وتتهم "العمال الكردستاني" بوضعها
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 223514

    عدد المصابين

  • 167900

    عدد المتعافين

  • 13107

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباشر.. سان جيرمان 1 - 1 مانشستر سيتي.. المباراة تشتعل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا