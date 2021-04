تسريب ظريف.. قصة تسجيلات هزت إيران وفضحت سياستها الخارجية

كتبت – إيمان محمود

على مدى يومين، شهدت إيران اشتعال الساحة السياسة بعد تسريب تسجيلات لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، تعرّض من خلالها لأحد رموز طهران وهو قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي اغتيل قبل عام.

وكشف ظريف -من خلال التسجيلات- علاقة الدبلوماسية الإيرانية بالجانب العسكري وكيف كان سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، يفرض آرائه في القضايا الخارجية.

ونشرت قناة "إيران إنترناشيونال" قبل يومين التسجيل الصوتي، وهو جزء من مقابلة استمرت ثلاث ساعات مع الاقتصادي الموالي للحكومة سعيد ليلاز.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية، أنه كان من المقرر نشر هذه المقابلة بعد نهاية عهد الحكومة الحالية برئاسة حسن روحاني في يونيو المقبل.

فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن التسجيل "هو ملف مجزأ ومجموعة مختارة من محادثة داخلية مدتها 7 ساعات لا تعكس بأي حال من الأحوال مستوى الاحترام والمديح الكبير والتقدير الذي تحدث به وزير الخارجية في المحادثة حول حكمة ورشادة الشهيد سليماني والدور الفريد من نوعه الذي لعبه في النجاحات التي حققتها إيران في المنطقة".

تفاصيل التسريب

عبّر من خلاله عن استيائه الشديد من طريقة فرض رأي قاسم سليماني وعدم قبوله للتفاوض، قائلاً: "كان يفرض شروطه عند ذهابي لأي تفاوض مع الآخرين بشأن سوريا، ولم أتمكن من إقناعه بطلباتي".

وتابع: "في كل مرة تقريبا، أذهب فيها للتفاوض كان سليماني هو الذي يقول إنني أريدك أن تأخذ هذه الصفة أو النقطة بعين الاعتبار".

كما قال ظريف، إن سليماني ضغط من أجل زيادة عدد الرحلات الجوية بـ6 أضعاف إلى سوريا، بعد توقيع الاتفاق النووي، الأمر الذي دفع وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، جون كيري، إلى لفت نظر ظريف إلى المسألة.

وتبين لظريف بعد التحقيق في الأمر أن سليماني كان يبعث بمئات المسلحين إلى سوريا من دون علم الحكومة عبر هذه الرحلات المدنية، وضغط على شركات الطيران في سبيل ذلك.

ويروي ظريف في تسجيلاته أن جون كيري أبلغه بأن إسرائيل هاجمت إيران نحو 200 مرة على الأقل في سوريا.

جون كيري في مأزق

بعد هجوم كبير من الجمهوريين، ردّ جون كيري على مزاعم وزير الخارجية الإيراني، قائلاً إنه لم يناقش مطلقا الضربات الجوية الإسرائيلية السرية في سوريا مع وزير الخارجية الإيراني.

وكتب كيري في تغريدة: "لم يحدث هذا قط، سواء عندما كنت وزيرا للخارجية، أو منذ ذلك الحين".

I can tell you that this story and these allegations are unequivocally false. This never happened - either when I was Secretary of State or since. https://t.co/BTOdFE1khW