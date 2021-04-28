مصدر ملكي: الأمير ويليام لن يسامح ميجان ماركل أبدًا

(وكالات):

قال مصدر ملكي من قصر باكنجهام إن الأمير ويليام، لن يسامح زوجة أخيه هاري ميجان ماركل، أبداً على ما فعلته تجاه العائلة المالكة، مشيراً إلى أن مستوى الغضب الذي يحمله دوق كامبريدج من دوقة ساسكس "كبير جداً".

ونقلت "ديلي ميل" البريطانية، عن الخبير الملكي دان ووتون قوله إن ويليام غاضب من سلوك ميجان منذ أكثر من عام، أي قبل بث مقابلتها هي وهاري المثيرة للجدل مع الإعلامية أوبرا وينفري بفترة طويلة.

وأضاف: "بينما يدرك ويليام تماماً مسؤولياته كملك مستقبلي في محاولة الحفاظ على تماسك الأسرة، إلا أن المقربين منه يقولون إنه كافح كثيرا من أجل الصفح عن ميجان بعد الضرر الذي أحدثته لعائلته، لكنه لم يستطع".

وتابع: "أولاً وقبل كل شيء، لا يستطيع ويليام قبول الطريقة التي تعاملت بها ميجان مع زوجته. ويرى دوق كامبريدج أن كيت حاولت قدر الإمكان مساعدة ميجان على فهم مسؤوليات الحياة الملكية، لكن جهودها كانت تُساء تفسيرها باستمرار".

ولفت ووتون إلى أن الأمور زادت تعقيدا بعد تصريح ميجان خلال مقابلتها مع أوبرا وينفري بأن كيت جعلتها تبكي قبل حفل زفافها من هاري بسبب خلاف حول فساتين وصيفات الشرف، حيث شعر ويليام أن دوقة ساسكس أطلقت تصريحاتها وهي مدركة تماما أن كيت لن ترد عليها.

وأشار ووتون إلى أن كيت امرأة حساسة للغاية تحب البقاء وراء الكواليس قدر الإمكان لدعم أسرتها وبلدها، وأن ويليام يعتقد أن الطريقة التي عوملت بها من قبل ميجان "غير عادلة".

وقال الخبير الملكي إن هناك مصدرا ملكيا أخبره بأن ويليام كان غير مطمئن من البداية من سرعة تطور علاقة هاري بميجان، وحاول تشجيع شقيقه على قضاء مزيد من الوقت في التعرف إلى ميجان، مما أدى إلى تفاقم التوترات بينهما.

ولفت المصدر إلى أنه، بعد انضمام ميجان للعائلة المالكة، بدأ ويليام في التشكيك في بعض دوافعها، حيث شعر أن اهتمامها كله منصب على شخصها وعلى استغلال مركزها الجديد لتحقيق مصالح وأهداف شخصية.

وأكد المصدر لووتون أن ويليام احتفظ بتحفظاته على ميجان لنفسه، إلى أن أعلنت هي وهاري عزمهما التنحي عن واجباتهما الملكية في مطلع العام الماضي، حيث لم يعد بإمكان ويليام إخفاء مشاعره الحقيقية تجاهها لأنه شعر أنها "لم تظهر أي احترام للملكة إليزابيث وللعائلة الملكية بأكملها".

وازداد توتر العلاقات بين هاري وميجان من جهة والعائلة المالكة من جهة أخرى بعد مقابلة أوبرا وينفري التي بثت الشهر الماضي، حيث قدّم هاري وميجان صورة قاتمة عن الحياة داخل الأسرة، خصوصاً عندما روت دوقة ساسكس بتأثر أن العائلة رفضت تقديم مساعدة نفسية لها بعدما راودتها فكرة الانتحار.