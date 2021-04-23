الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 أطفال من القدس

10:41 ص الجمعة 23 أبريل 2021
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 أطفال من القدس

قوات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ثلاثة أطفال من مدينة القدس المحتلة، كما أغلقت باب حطة أحد الأبواب الرئيسية المؤدية للمسجد الأقصى المبارك، ومنعت المصلين من دخوله لأداء صلاة الفجر.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن مئات المقدسيين تجمهروا أمام باب حطة مطالبين بفتحه ليتمكنوا من أداء الصلاة في المسجد، إلا أن قوات الاحتلال منعتهم بالقوة وأغلقت الباب، مشيرة إلى أن تلك الاعتداءات هي أعنف اعتداءات تنفذها شرطة الاحتلال بحق المقدسيين منذ سنوات.

هذا المحتوى من

الاحتلال الاسرائيلي اعتقال أطفال القدس المحتلة

الخبر التالى:

مجلس الأمن الروسي: علاقاتنا مع واشنطن عادت إلى حقبة الحرب الباردة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 219774

    عدد المصابين

  • 165348

    عدد المتعافين

  • 12914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:قرار رسمي.. الحكومة ترفع أسعار البنزين 25 قرشا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا