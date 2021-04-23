الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 أطفال من القدس

رام الله - أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ثلاثة أطفال من مدينة القدس المحتلة، كما أغلقت باب حطة أحد الأبواب الرئيسية المؤدية للمسجد الأقصى المبارك، ومنعت المصلين من دخوله لأداء صلاة الفجر.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن مئات المقدسيين تجمهروا أمام باب حطة مطالبين بفتحه ليتمكنوا من أداء الصلاة في المسجد، إلا أن قوات الاحتلال منعتهم بالقوة وأغلقت الباب، مشيرة إلى أن تلك الاعتداءات هي أعنف اعتداءات تنفذها شرطة الاحتلال بحق المقدسيين منذ سنوات.