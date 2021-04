‏مقتل شرطي أمريكي متأثرا بإصابته في حادث الكونجرس

وكالات:

أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل ضابط إثر عملية دهس خلال اقتحام مسلح بسكين السياج الخارجي لمبنى الكابيتول.

وكشفت الشرطة الأمريكية، تفاصيل حادث اقتحام السياج الأمني الخارجي لمبنى الكابيتول، بالعاصمة واشنطن.

وأوضحت في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن الحادث لا يبدو عملا إرهابيا، لافتة إلى أن التحقيق ما يزال في مراحله الأولية.

وقالت إن المهاجم اقتحم السياج الخارجي بسيارته، ودهس شرطي، وطعن ضابط آخر بسكين.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس جو بايدن سيجتمع بفريقه للأمن القومي عقب ما جرى في الكونجرس.

وأصيب ضابطان جراء دهسهما بسيارة اقتحمت مبنى الكابيتول، وهما في حالة حرجة.

ونشرت وسائل إعلام أمريكية، اللقطات الأولى لعملية نقل مصابين بمحيط الكابيتول، بعدما اقتحمت سيارة مسرعة السياج الخارجية للمبنى.

وأفادت تقارير بإصابة ضابطين أمريكيين في إطلاق نار بمحيط مبنى الكابيتول.

وأفادت فضائية العربية، بأن معلومات أولية تشير لوقوع جرحى بعد اختراق سيارة لحاجز أمني لمبنى الكابيتول.

ودعا أمن الكابيتول الموجودين في محيط المبنى بالاحتماء، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وذكرت ‏وسائل إعلام أمريكية، سقوط إصابات في إطلاق نار أمام مبنى الكونجرس.

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أنه لا شيء يستدعي القلق مما يحدث في مبنى الكابتول، وذلك بعد إغلاقه بسبب "تهديد خارجي".

وأغلقت السلطات الأمنية في العاصمة الأمريكية واشنطن، مبنى الكابيتول الذي يضم داخله الكونجرس، بسبب "تهديد خارجي".

وشهد مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، في يناير الماضي، أعمال شغب من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وأعلنت السلطات الأمنية في فبراير الماضي، تقليل الوجود الأمني لعناصر الحرس الوطني في العاصمة بعدما تم استدعائها بسبب "تهديدات خارجية".

BREAKING: At least 1 person down outside the U.S. Capitol pic.twitter.com/kz4Opkbmc6