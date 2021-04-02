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أمريكا تتجاوز 100 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا

10:11 م الجمعة 02 أبريل 2021
أمريكا تتجاوز 100 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة تجاوزت رقم 100 مليون شخص حصل على جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا، خلال أقل من أربعة أشهر من جهودها لتطعيم مواطنيها.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن المواطنين الذين تم تطعيمهم بشكل كامل يمكنهم استئناف السفر المحلي، ومع ذلك يتعين عليهم ارتداء الكمامات وتجنب الازدحام.

وستسمح ولاية نيويورك باستئناف عمل أماكن الترفيه والحفلات الفنية اليوم الجمعة، مع وضع قيود على عدد الحضور، اعتمادا في جانب منها على ما إذا كان بإمكانهم إثبات تلقيهم تطعيما أو أن نتيجة اختبارهم سلبية.

ودعا حاكم الولاية أندرو كومو السكان بالحفاظ على سلوك آمن.

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