أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

مقتل 5 مدنيين في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق جنوبي أفغانستان

05:29 م الجمعة 02 أبريل 2021
مقتل 5 مدنيين في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق جنوبي أفغانستان

انفجار ارشيفية

كابول - (د ب أ):

قال مسؤولون اليوم الجمعة، إن قنبلة زرعت على جانب الطريق أسفرت عن مقتل خمسة مدنيين في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان.

ووقع الحادث على طريق سريع فى مدينة لشكرجا عاصمة الإقليم ، وفقا لما ذكره المتحدث باسم حاكم الإقليم عمر زواك وعضو مجلس الإقليم عطا الله أفغان.

وقال المسؤولون إن الضحايا هم سائق السيارة وأربعة ركاب.

وفى الوقت ذاته قال المسؤولون أيضا إن سبعة مدنيين أصيبوا بجراح عندما انفجرت قنبلة على جانب الطريق في منطقة كوشك - ربات سانجي بإقليم هيرات الغربي.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم جيلاني فرهاد وعضو مجلس الإقليم غلام حبيب هاشمي إن الضحايا كن نساء يستقللن حافلة صغيرة.

ولم تعرف بعد الدوافع وراء الحادثين، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها حتى الآن.

وقد سجلت بعثة الامم المتحدة للمساعدة في أفغانستان مقتل ما إجماليه 3035 مدنيا وإصابة 5785 آخرون في الصراع الأفغاني العام الماضي

ويمثل ذلك انخفاضا بنسبة 15 في المئة مقارنة بعام 2019، في حين انخفض عدد الضحايا المدنيين إلى أقل من 10 آلاف ضحية للمرة الأولى منذ عام 2013.

وفي أوائل عام 2020، وقعت الولايات المتحدة اتفاقاً مع حركة طالبان لسحب جميع القوات الدولية تدريجياً. وفي المقابل، التزمت الجماعة المسلحة بإجراء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.

انفجار قنبلة انفجار أفغانستان كابول

الخبر التالى:

أذربيجان تسجل 1361 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202843

    عدد المصابين

  • 155016

    عدد المتعافين

  • 12041

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا